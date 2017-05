Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Hallo, Ich möchte mich kurz vorstellen: Mein Name ist Yannick Aline Vildebrand und ich mache ein zwei Wöchiges Schülerpraktikum beim Grün-AS. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, einen kleinen Artikel über Jugendfreizeitaktivitäten zu schreiben.

Das erste, was ich mir rausgesucht habe, ist das Heizhaus, welches bestimmt viele von euch kennen. Es verfügt über eine Skaterhalle, die 1000 Quadratmeter groß ist. Das Heizhaus bietet auch Tanzkurse in den verschiedenen Arten Breakdance, Hip Hop, Yoga und Meridian Stretching, Jazz-Dance und Modern-Dance an.

Außerdem gibt es in Grünau auch einen Kletterfelsen für die Kletterbegeisterten unter euch. Er steht im K4 und wurde aus alten Bestandteilen von Plattenbauten, also Abbruchplatten und Spritzbeton hergestellt. Der Kletterfelsen wird von der Genossenschaft »WOGETRA« in Stand gehalten. Eine Jahreskarte kostet 25€ und eine Buchung ist notwendig. Für Alpenvereinsmittglieder kostet die Jahreskarte nur 15€. Die Jahreskarten sind im Geschäft »Guter Griff« in der Angerstraße 53 und beim Deutschen Alpenverein Sektion Leipzig erhältlich.

Als letztes habe ich mir das Wasserskifahren und Wakeboarden am Kulkwitzer See rausgesucht, welches sich aber in einer gehobeneren Preisklasse bewegt. Für Jugendliche bis 16 Jahren kostet es wochentags (Montag bis Freitag) 13€ die Stunde, zwei Stunden kosten 18€ (Aus Erfahrung kann ich sagen, dass man nach zwei Stunden völlig gerädert ist, da man ja auch immer wieder zum Ufer schwimmen muss, wenn man in der Mitte der Bahn umfällt). Für die ganz Harten unter euch: eine Tageskarte kostet 25€. Am Wochenende sowie an Feiertagen kostet eine Stunde Fahren 15€, zwei Stunden 21€ und eine Tageskarte 30€.

Das war es dann auch schon mit meinem kleinen Artikel, ich hoffe er hat euch gefallen und vielleicht werden ja sogar manche diesen kleinen Tipps folgen.