Petition: Luan soll bleiben!

Luan ist 18 Jahre alt und besucht in meiner Schule die 9. Klasse. Er hat gestern einen Brief von der Ausländerbehörde bekommen, indem ihm gesagt wird, dass er bis spätestens 23.2 abgeschoben wird und schon seine Sachen packen soll. Er soll in den Kosovo zurück, doch er hat in diesem Land keine Perspektive, da er kein Haus, keine Arbeit, keine Familie, keine Chance auf Bildung und einfach keine Möglichkeiten hat ein sorgenfreies Leben zu leben. Er wird höchstwahrscheinlich auch von seinen Eltern getrennt, da seine Mutter sehr krank ist und somit toleriert wird. Ich schreibe diesen Text mit Tränen in den Augen, uns wird nicht nur irgendeine Person genommen, sondern ein Freund. Bitte helfen Sie Luan und unterstützen sie diese Petition

mit hilfesuchenden Grüßen Benjamin Heinsohn 16 Jahre

Einen Tag vor den Winterferien erreicht den 18-jährigen Klingerschüler Luan Zejneli der Abschiebebescheid der Ausländerbehörde. Der gebürtige Kosovare soll bis zum 23. Februar time> das Land verlassen.

Während der Rest seiner Familie zunächst noch in Deutschland bleiben kann, soll der Jugendliche allein in eine ungewisse Zukunft gehen, in ein Land, wo ihn nichts erwartet. Seit zwei Jahren besucht Luan das Grünauer Klinger-Gymnasium, lernt schnell, integriert sich gut, findet Freunde.

Benjamin Heinsohn ist einer von ihnen. Als der 16-Jährige von der drohenden Abschiebung seines Freundes erfährt, zögert er nicht lange und startet im Internet eine Petition für Luan (siehe nebenstehenden Text). Innerhalb kürzester Zeit unterstützen mehr als 3.000 Menschen sein Anliegen mit ihrer Unterschrift. Darüber hinaus bekommt der engagierte Klingianer jede Menge mediale Aufmerksamkeit für die Situation seines Freundes.

Der öffentliche Druck führte offenbar dazu, dass die Abschiebung für einen Monat ausgesetzt wird und Luan eine Duldung erhält. Die Zeit nutzen seine Unterstützer intensiv, um einen Antrag für die Härtefallkommission zu erarbeiten, der pünktlich am 23. März eingereicht wird.