Leserbrief mit Aufruf:

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Leipzig putzt sich raus und alle können mitmachen, das eigene Wohnumfeld auf Vordermann zu bringen. Noch bis zum 11. April können Bürgervereine, Sportvereine, Schulklassen und Bürger immer dienstags, mittwochs und donnerstags von 8 bis 12 Uhr in der Großen Fleischergasse 12 (5. Etage, Zimmer 533) kostenlos Müllsäcke für die Reinigungsaktionen abholen.

Die Abholung der gefüllten Müllsäcke wird werktags von 8 bis 13 Uhr organisiert. Gleich beim Empfang sollte vereinbart werden, wann und wo die Müllsäcke zur Abholung bereitgestellt werden sollen. In diesem Jahr beteiligt sich die Stadt erstmals an der Aktion »Let's Clean Up Europe« , eine europaweite Initiative der Europäischen Union. Geweckt werden soll das Bewusstsein für Ressourcenschonung, Abfallvermeidung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt.