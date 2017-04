Veranstaltungen im KOMM-Haus

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Zu ihrem Sonderprogramm laden die »Spottvögel« am 6. April um 14 Uhr im KOMM-Haus in der Selliner Straße alle kritisch-humorvollen Grünauer ein und besonders alle Erwerbslosen. Denn für Gäste mit Leipzig-Pass ist die Veranstaltung an diesem Tag kostenlos, für alle anderen kostet der Eintritt fünf Euro.

Und der wird sich doppelt lohnen: Zu Gast ist diesmal nämlich ein bekanntes Urgestein der Leipziger Kabarett-Szene. Gunter Böhnke wird mit Sicherheit einige spitzfindige Pointen im Gepäck haben! Eine vorherige Reservierung ist notwendig. Karten erhalten Sie unter der Telefonnummer 03 41/ 941 91 32.



Gunter Böhnke

Kleinvieh macht auch Mist

Was an dieser Redewendung im wörtlichen Sinne dran ist, davon können sich die Besucher bei der 21. Auflage der Grünauer Kleintierausstellung selbst überzeugen. Vom 21. bis 24. April wird das KOMM-Haus in der Selliner Straße 17 zu einem Minibauernhof, wo es viel zu sehen gibt, die Tiere auch angefasst und gefüttert werden dürfen.

Die Rassekaninchenzüchter aus Knauthain und die Kleintierzüchter der Siedlung Grünau sind schon fleißig mit den Vorbereitungen beschäftigt, damit sich ihre Tiere auch außerhalb der gewohnten Umgebung wohlfühlen.

Für Kindergruppen gibt es Tiere zum Anfassen, Wissenswertes, Basteln und Kurzfilme. Am Wochenende locken unter anderem Kaffee und Kuchen, lustige Glitzer-Tattoos, Kreativangebote, Honig- und Marmeladenverkauf sowie ein Glücksrad.

Geöffnet ist die Ausstellung am Freitag von 8 bis17 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr, sowie am Montag von 8 bis 13 Uhr. Der Eintritt für Kinder beträgt 2,00 Euro (in Gruppen 1,50 Euro), Erwachsene zahlen 3,00 Euro und Familien 5,00 Euro (mit Leipzig-Pass halber Preis am Wochenende). Anmeldung für Gruppen nimmt das KOMM-Haus unter der Telefonnummer 03 41 / 941 91 32 entgegen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!