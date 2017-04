Ein Spielplatz für alle

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Das Projekt PlayTogether ist Wirklichkeit geworden. Im Januar öffnete der soziale Indoor-Spielplatz seine Türen für Besucher.

Der Pavillon der Hoffnung ist ein christlicher Verein, der sich schon seit dem Jahr 2000 für sozial benachteiligte Menschen in Leipzig engagiert. So veranstalte er gemeinsam mit der Ev.- Luth. Andreaskirchgemeinde und dem Senfkorn e.V. monatliche Geburtstagsfeiern und das jährliche Weihnachten fürs Volk, bei dem Bedürftige am Heiligen Abend zu Gänsekeule mit Klößen eingeladen werden und ein Geschenk bekommen. Beim vergangenen Weihnachtsfest konnteman zirka 400 Gäste begrüßen, darunter auch viele Ausländer. Zudem bietet die Kleiderkammer kostenlose Kleidung für Bedürftige. Zweimal wöchentlich können sich Flüchtlinge im Begegnungscafé Unterstützung suchen, Erfahrungen austauschen und Kontakte knüpfen.

Ein Jahr hat es gedauert, ein Jahr des Hoffens, ein Jahr des Bangens und vor allem ein Jahr intensiver Planung und Arbeit. Dann war es endlich soweit: PlayTogether öffnete am 29. Januar seine Türen für alle Besucher und ist seitdem regelmäßig von Sonntag bis Dienstag jeweils 14.00 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Auf der Alten Messe in Leipzig (für Grünauer mit der S1 gut zu erreichen) ist im Pavillon der Hoffnung in der ehemaligen Umformerstation der Messehalle 14 ein sozialer Indoor-Spielplatz entstanden, der sich darauf freut, mit Kinderlachen belebt zu werden.

Dabei ist das Projekt, das der Verein »Pavillon der Hoffnung in Leipzig e.V.« ins Leben gerufen hat, ein ganz besonderes. Projektleiterin Bernadette Freier erklärt: »Das Projekt bietet mit seinem kostenfreien Spielangebot besonders Kindern aus einkommensschwachen Familien und Flüchtlingskindern einen Ort zum unbeschwerten Spielen und Kind sein. Es schafft einen Begegnungsraum für Familien, die Gefahr laufen ins Abseits gestellt zu werden. Es schafft einen Ort des Kennenlernens und des Verstehens. Durch die Vermittlung von Wissen zu unterschiedlichen Herkunftsländern und Religionen ist PlayTogether auch ein Ort des Lernens, an dem Toleranz vermittelt und Diskriminierung entgegengewirkt wird. Für Fragen und Probleme unserer Besucher haben unsere Mitarbeiter immer ein offenes# Ohr.«

Dank der Förderung durch das Bundesprogramm »Demokratie Leben!« und das Landesprogramm »Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz« werden über das Spielplatzangebot hinaus vormittags auch toleranzfördernde Programme für Kindergruppen im Vorschulalter durchgeführt. Verbunden mit der Möglichkeit den Spielplatz zu nutzen, lernen Kinder auf spielerische Art demo kratische Werte kennen und für diese einzustehen.

Zusammen mit einer erfahrenen Pädagogin erleben sie, wie wichtig Toleranz und Gemeinschaftlichkeit sind. Am Angebot interessierte Einrichtungen und Pädagogen können sich ab sofort unter playtogether@pavillon-leipzig.de für die Angebote anmelden und mit ihren Kindern einen spannenden und lehrreichen Vormittag in PlayTogether verbringen. Besonders ist das Projekt auch, weil die Kosten für den Ausbau der Halle und für die Einrichtung mit Spielgeräten aus Spenden getragen werden.