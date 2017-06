Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Am 2. Juni, ab 9 Uhr verwandelt sich die Ratzelwiese wieder in ein Fußball»stadion« der besonderen Art. Auf zwei parallel bespielbaren Plätzen kämpfen sechs Kindertageseinrichtungen aus dem Stadtteil um den Grünauer Kita-Wanderpokal, der 2016 anlässlich des 40-jährigen Grünau-Geburtstages erstmals vergeben wurde. Spaß und Spannung sind vorprogrammiert, wenn die kurzen Fußballerbeinchen über das Grün an der Kotsche im WK 8 flitzen.



Kampf um den Wanderpokal

Zuvor wurde in den Kitas mit den Drei- bis Sechsjährigen ausgiebig trainiert. Schließlich möchte man sich vor den mitgereisten Fans, Mamas, Papas, Omas, Opas und Kindergartenkumpels von der besten Seite zeigen und möglichst am Ende den Wanderpokal für ein Jahr mit »nach Hause« nehmen.

Die Fankurven können gern noch durch interessierte Zuschauer verstärkt werden. Das Kicker-Spektakel endet gegen 13 Uhr und wird vom Gesundheitsprojekt »Grünau bewegt sich«, dem KOMM-Haus und dem Elternnetzwerk Grünau organsiert – mit tatkräftiger Unterstützung vom Jugend- und Altenhilfeverein der WBG Kontakt.

Im Anschluss startet ab 14 Uhr an gleicher Stelle das alljährliche Kinder- und Familienfest von KOMM e. V. und JAV mit vielfältigen Mitmach-Angeboten, Kinderprogramm und kulinarischer Versorgung.

Ausstellung im Allee-Center Leipzig: Lindgrens Kinderwelt

Wer kennt sie nicht, die bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beliebten jugendlichen Kinderbuch-Helden Pippi Langstrumpf, Karlsson vom Dach, Ronja Räubertochter und viele mehr. Sie wurden geschaffen von der wohl berühmtesten Kinderbuch- Autorin der Welt: der Schwedin Astrid Lindgren, die dieses Jahr 110 Jahre alt geworden wäre. Aus diesem Grund wird dieser weltberühmten Autorin mit einer sehr umfang reichen und außergewöhnlichen Ausstellung gedacht.

Im Allee-Center erhalten Sie vom 19. Juni bis 8. Juli einen Überblick über das gesamte literarische Werk Astrid Lindgrens sowie die bekanntesten Figuren und Charaktere in einer umfangreichen Präsentation zu sehen. Unzählige kleine und große Leser in vielen Ländern haben die Abenteuer von Madita, Michel aus Lönneberga oder Ferien auf Saltkrokan mit Begeisterung miterlebt. Kinder in aller Welt kennen das kleine rothaarige Mädchen mit den Sommersprossen sowie Karlsson, den Jungen mit dem Propeller auf dem Rücken oder die Kinder aus Bullerbü.

Erstmals sind die Kinderhelden in einer Gesamtausstellung hier für die kleinen und großen Besucher auch »so richtig« zum Anfassen. Es werden besondere Exemplare sowie antiquarische Erstausgaben zu besichtigen sein, ebenso wie fremdsprachige Bände unterschiedlicher Länder und Kontinente. Lesen Sie selber in unserer Astrid-Lindgren- Bibliothek oder nutzen Sie die Hörbuchstation. Während der ganzen Zeit können die Kinder malen, basteln, spielen, sich verkleiden und im Kinderkino verschiedene Lindgren- Filme bestaunen.

Kommen Sie vorbei und erleben Sie eine freundliche, helle, bunte und aufregende Kinderwelt!