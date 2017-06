Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Wir Badminton-Spieler vom TSV Leipzig 76 stellen uns euch heute vor, damit wir bestenfalls demnächst in der Turnhalle Uranusstraße 1 (Nähe Kaufland) miteinander spielen.

Wie man sich denken kann, steigt der Spaßfaktor und die Stimmung, je mehr Bewegungsgewillte in der Turnhalle nach dem weißen, leichten, gefiederten Ball schlagen. Und genau daran haben wir derzeit arg zu "knabbern". Momentan sind wir so wenig »Federballer«, dass von unseren vier Spielfeldern meist zwei traurig, weil ungenutzt, leer stehen.



Badminton-Spieler des TSV Leipzig 76

Dabei haben wir super Trainingszeiten: Uns gehört die Halle dienstags und donnerstags ab 19.30 Uhr zwei volle Stunden. Innerhalb dieser Zeit können wir kommen und gehen, wie wir gerade wollen. Es zieht keiner Jemandem die Ohren lang, wenn man mal später kommt, oder an einem Trainingstag etwas anderes vorhat. In diesem Fall ist das preislich unvergleichbar günstiger als zum Beispiel in einem Sportcenter.

Die Garde-Athleten, die für das Foto Stellung bezogen, sind unsere »aktiven Spieler«. Sie betiteln sich so, weil sie im Punktspielbetrieb rund zehn Mal pro Saison Wettkämpfe gegen andere Vereine bestreiten. Natürlich sind ebenso die Nicht-Wettkampf-Begeisterten herzlich eingeladen, es bei und mit uns zu versuchen – bei uns tummeln sich auch »Hobby-Spieler«.

Das einzige, was bei uns keine Rolle spielt, ist das (Erwachsenen-)Alter: Unser Altersdurchschnitt liegt irgendwo zwischen dem reaktionsschnellen 19-jährigen Küken und dem erfahrenen 71-er Oldie. Denn: je oller – je doller. Probiert es aus und versucht es mal mit uns! Dazu sind (anfangs) nur Hallenturnschuhe nötig und Spaß an der Bewegung.