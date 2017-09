Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Zum Ausklang des Grünauer Kultursommers lädt der Ökumenische Kinder- und Kammerchor der Kirchgemeinden Paulus und St. Martin die Grünauer und ihre Gäste in die Pauluskirche ein. Auch in diesem Jahr probten wir mit Freude und Fleiß auf der Theaterbühne – diesmal ein Musical vom Wünschen, Haben und Teilen. Unsere Premiere feierten wir mit einem Gastspiel am 26. Mai zum Leipziger Evangelischen »Kirchentag auf dem Weg«.

Mit Herzklopfen, Lampenfieber und Spaß am Spiel wagten wir uns auf die Bühne im Grassi museum – und durften erleben, dass der berühmte Funke zu unserem großen Publikum übersprang! Jetzt freuen wir uns auf die zweite – und leider letzte – Aufführung zuhause in Grünau und bedanken uns: Bei unserem Theaterteam, allen Helfern, Sponsoren und last but not least dem Leipziger Kulturamt.

»Guckt mal über’n Tellerrand, seht mal, wie die andern leben ...« – und wir gehen auf die Reise um die Welt und wieder zurück. Namaste! Jambo! Buenos dias! Steigt ein in unser Flugzeug – Achtung festhalten und Augen und Ohren auf.

Nach unserer Weltreise landen wir in Paris – mitten im Viertel der kleinen Leute, in einem Tanzsaal der 30er Jahre. Flair de Paris: Valse Musette und Chansons tauchen uns in sprudelnde Lebensfreude und savoir vivre.

Swingende Rhythmen und fröhliche, herzerfrischende Nostalgie verzaubern den Sommerausklang im Garten der Pauluskirche. Für uns musiziert die Berliner Akkordeonistin Carmen Hey.

Außerdem: Sektempfang unterstützt von der Johanniter-Hilfsgemeinschaft Leipzig und Grillspezialitäten.