»Leipziger Tastentage 2017«

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Eröffnung mit June Coco

Sa., 2.9., 18 Uhr, Marktplatz Grünau, Stuttgarter Allee

June Cocó verkörpert den Charme einer anderen Zeit. Feine, fragile Töne schweben auf Klangwolken und erinnern an den Sound der 60er Jahre. Auf ihrem Debütalbum The Road zeigte sie, wie vielseitig und offen sie mit verschiedenen Genres spielt und so darf man gespannt sein, was sie ihrem Klavier bei diesem außergewöhnlichen Open-Air-Konzert entlocken wird. Mit anschließender Jam-Session: Bringt eure Instrumente mit – wir musizieren gemeinsam.

Peter Piek & Sebastian Krumbiegel

So., 3.9., 18 Uhr, Marktplatz Grünau, Stuttgarter Allee

Zu seinem Album »Solo am Piano« (2012) spielte der Sänger der Prinzen ca. 120 Konzerte in 15 Monaten in großen oder kleinen Theatern, bei Privatpartys oder in verrauchten Musikkneipen. Zu den Tastentagen spielt er nun unter freiem Himmel an einem unserer Klaviere im Herzen von Grünau. Der Indiepop-Musiker Peter Piek bringt sein Harmonium mit und wird uns vorher mit seinem speziellen Sound verzaubern. Weitere Überraschungen sind garantiert!

Zwergenkonzert »Babar der Elefant« mit Gewandhaus Leipzig

Di.,. 9 Uhr, vor der Montessori-Schule, Alte Salzstraße

Beim Zwergenkonzert stellen wir euch das Instrument Klavier vor und erzählen eine spannende Geschichte. Ihr dürft mittanzen und mitsingen und am Ende des Konzertes sogar das Instrument mit den Musikern gemeinsam ausprobieren.

Gshelka-Singen

Do., 7.9., 14.30 Uhr, vor dem KOMM-Haus, Selliner Straße 17

Der beliebte Gesangsnachmittag mit Kaffee & Kuchen zum Mitsingen für Jung & Alt. Organisiert vom deutsch-russischen Kulturverein Gshelka. Begleitet vom Pianisten der Familie Wegelin.

KiJu Jam-Session

Fr., 8.9., 14 Uhr, KiJu, Heilbronner Straße 16

Komm zur Jam-Session ins KiJu und spiel mit uns Klavier, Gitarre, Bongo oder dein eigenes Instrument. Von Anfängern bis Vollprofis sind alle herzlich willkommen!

Hafen-Konzert mit dem Schrauben-Yeti

Fr., 8.9., 18 Uhr, Lindenauer Hafen

Der Klavier-Rebell Schrauben-Yeti scheut keine Mühen, sein Klavier in Parks oder Fußgängerzonen zu rollen, um spontan Passanten mit seinen intensiven Songs zu begeistern. Weitere Künstler an den Tasten: Emdee & Christian Rusch.

Open Stage mit kulinarischer Reise

Sa., 9.9., 18 Uhr, Marktplatz Grünau, Stuttgarter Allee

Die VILLA Leipzig verlegt ihre Open Stage zu den Tastentagen nach Grünau! Einfach dein Instrument mitbringen und mitmachen. Natürlich ist Zuschauen bzw. Zuhören ausdrücklich auch erlaubt. Für das leibliche Wohl wird gesorgt, wenn Leckereien aus allen Teilen der Welt ausgetauscht werden. Alle sind eingeladen, eigene Köstlichkeiten zum kulinarischen Austausch mitzubringen. Essen gegen Spende.

Orgel-Schnupperstunden

So., 10.9., 11- 14 Uhr, Pauluskirche, Alte Salzstraße 185

Kleines Anspiel der Orgeln mit Orgelführung. Stellt Fragen rund um die Orgel oder setzt euch selber ans Instrument. Wann hat man schon eine solche Gelegenheit?!

Abschlusskonzert

So., 10.9., 15 Uhr, Nachbarschaftsgarten, Nähe Alte Salzstraße 133

Der Pianist Bernd Reiher spielt bekannte Stücke aus Klassik, Pop und Filmmusik. Kommt in den herrlichen Nachbarschaftsgarten an der Alten Salzstraße!

Jeden Tag – pädagogische Klavierspiele

Wochentags zwischen 9 und 16 Uhr, Marktplatz Grünau, Stuttgarter Allee

Ein buntes Schnupperprogramm am Klavier lädt Kindergärten und Schulklassen zum spielerisch Kreativwerden ein. Es gibt viele ein- bis zweistündige Angebote. Unbedingt rechtzeitig anmelden und Zeiten sichern! Samstag & Sonntag von 14 bis 17 Uhr sind dazu alle Familien eingeladen!