Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Wer kennt das nicht: Zur Sommerzeit zieht es uns gerne einmal in die Ferne. Nach der Reise bleibt die eine oder andere fremde Münze übrig, deren Umtausch nicht lohnt.

Die Stiftung Bürger für Leipzig verwandelt diese »Schlummermünzen« in Spenden für den guten Zweck. Ob Peso, Rupie oder Dollar – alles wird angenommen und umgerubelt.

»Wir wissen, dass das Restgeld aus dem Urlaub in vielen Schubläden aufbewahrt wird. Meist mit dem Vorsatz, es noch einmal einzusetzen – was dann nicht passiert. Wir wollen diese Schlummermünzen wecken und einem guten Zweck zuführen«, erläutert Angelika Kell vom Vorstand der Stiftung.



Alles wird umgerubelt...

Sie selbst habe lang gelagerte »Währungsreserven« gefunden. Wer helfen möchte, findet in zahlreichen Geschäften Sparschweine, die bereits für die Stiftung Kleingeld sammeln. Diese können mit Euro, aber auch mit Fremdwährung gefüttert werden. So sind mehrere Apotheken und Buchhandlungen, die Brotbackschule Wentzlaff, die Umwelt bibliothek und das GeyserHaus dabei.

Natürlich können die Schlummermünzen auch im Büro der Stiftung am Dorotheenplatz abgeben werden. Alle sind in einer Karte unter www.buergerfuerleipzig.de/sparschwein verzeichnet. Einsetzen wird die Stiftung die gesammelten Spenden für das Bildungsprojekt »Die Wunderfinder«. Das ist ein Bildungspatenprogramm für Kinder an derzeit fünf Horteinrichtungen im Leipziger Osten und Grünau. 35 Paten betreuen ehrenamtlich 70 Kinder für je ein Schuljahr.

Gemeinsam entdecken sie auf individuellen Exkursionen die Stadt und die Stärken der Kinder. Damit werden für die Kinder neue Bildungshorizonte geöffnet und Mut gemacht, die Welt zu entdecken. Die Stiftung wird dabei von der Schweizer Drosos Stiftung unterstützt, die bis zum 31. Oktober alle Spendeneinnahmen aus dieser Aktion verdoppelt.

Spendenkonto der Stiftung Bürger für Leipzig:

DE 13 8605 5592 1101 1011 01

BIC: WELADE8LXXX

www.buergerfuerleipzig.de/spenden