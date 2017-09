Miteinander wohnen?!

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Die Sommerpause ist vorbei, die Situation in Grünau ist nicht entspannter geworden und wir führen unsere Veranstaltungsreihe »Meine neuen Nachbarn und ich« im KOMM-Haus fort. Sie sind wie immer ganz herzlich eingeladen zu unserer Veranstaltung am 15. September um 18 Uhr.

Diesmal geht es um die Themen Wohnungsmarkt und Nachbarschaft. Längst ist die Zeit vorbei, in der Neumieter in Grünau eine Baumarktprämie zum Einzug erhalten. Nicht mehr suchen die Wohnungsgenossenschaften nach Mietern. Die Mieter suchen nach Wohnraum.

Leipzig ist eine der am schnellsten wachsenden Städte, was viele Vorteile mit sich bringt, aber ebenso neue Herausforderungen. Die Wohnungssuche gestaltet sich für viele schwierig, gerade auch für Flüchtlinge. Die Wohnungswirtschaft versuchen eigene Handlungswege zu finden.

Häufig werden Flüchtlinge auf gesonderte Listen gesetzt und müssen lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Alteingesessene Mieter hingegen beklagen den mangelnden Integrationswillen der Neumieter.

Wie gehen die Wohnungswirtschaften mit der erhöhten Wohnungsnachfrage einerseits und den Konflikten des Zusammenlebens zwischen Alt- und Neumietern andererseits um? Was ist das langfristige Ziel der Stadtverwaltung? Das könnten Fragen sein, die an diesem Abend besprochen werden. Die Veranstaltung bietet Grünauer Mietern, alteingesessenen wie Neuzugezogenen, die Gelegenheit, mit Vertretern der Wohnungswirtschaften und der Stadtverwaltung in die Diskussion zu gehen.

