Hacke, Spitze, Tor!

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Unter dem Motto »Kicken am See« ging es am 31. Juli heiß her – nicht allein wegen der schon am Vormittag brütenden Hitze, sondern vor allem wegen der heiß umkämpften Fußballspiele auf dem Rasen.

Kinder aus drei Grünauer Grundschulen hatten sich in der letzten Ferienwoche auf den Weg zum Kulkwitzer See gemacht, um die begehrten Fußball-Pokale in den Klassenstufen 1/2 sowie 3/4 zu erkämpfen. Gespielt wurde dabei auf Soccer-Courts, also Spielfeldern mit Banden und eingebauten Toren vom Fußballverein Leipzig United FC.



Die Nachwuchskicker der 1. und 2. Klasse aus der Ringelnatzschule konnten sich über den ersten Platz und einen Pokal freuen.

Trotz sportlichen Ehrgeizes blieb das Fußballturnier ausgesprochen fair. Denn vor allem ging es natürlich um eines: Spaß, Teamgeist, Bewegung an der frischen Luft und natürlich die Freude am Fußball. So wurde auch so manches Fußball - talent gesichtet, das sein Können am Ball eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Kinder, die weniger dem Fußballfieber verfallen sind, konnten sich auf dem Wassertrampolin des »Team Watersport« austoben oder Spielgeräte aus der Bewegungskiste ausprobieren. Auch die »Mobile Jugendhilfe« nahm an der Veranstaltung teil und stellte ihren Tischkicker zur Verfügung. Am Glücksrad der Sparkasse waren außerdem viele kleine Gewinne zu »erdrehen«.

Auf den Soccer Courts währenddessen gaben die Mannschaften alles und die Zuschauer feuerten kräftig an. Den Siegerpokal mit nach Hause nehmen durfte schließlich in der Klassenstufe 1 und 2 die Mannschaft der Joachim- Ringelnatz-Grundschule, Platz zwei belegte die 85. Grundschule und der dritte Platz ging an die Spieler der Friedrich-Fröbel-Schule. Bei der Klassenstufe 3 und 4 erspielten sich die Kinder der 85. Grundschule den ersten Platz, auf Platz zwei folgte die Joachim-Ringelnatz-Grundschule gefolgt von der Friedrich-Fröbel-Schule auf dem dritten Platz.

Zu gewinnen gab es neben den Mannschaftspokalen für jedes Kind sowohl eine Urkunde als auch eine Medaille, so dass jedes Kind für seinen Einsatz belohnt wurde. Am Nachmittag stand dann die »DB United Trophy«, das Straßenfußballturnier des Leipzig United FC auf dem Programm. Im Modus »Jeder gegen Jeden« kämpften sechs Jugendmannschaften mit je drei Spielern um die beliebte Trophy, die in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal ausgespielt wurde.

Hier zeigten sich echte Profis am Ball. In schnellen, kurzen Spielen wurden jede Menge Tore geschossen, so dass auch hier die Platzierung nur sehr knapp ausfiel. Gewonnen haben schließlich verdient die Kicker vom »FC Bolzplatz«. Für alle Beteiligten war es ein gelungener und ereignisreicher Tag.

Die Organisatoren Peter Schöne vom Leipzig United FC, Uwe Kowski vom Quartiersmanagement Grünau und Martina Lück vom Projekt «Grünau bewegt sich« überlegen schon, wo der Hort-Pokal im nächsten Jahr dann bereits in seiner dritten Runde stattfinden könnte.

Ein großer Dank gilt neben den beteiligten Akteuren, Schulen und Kindern vor allem unseren Sponsoren: der Sparkasse Leipzig für die tollen Pokale und Preise, dem Konsum für die Getränke und Äpfel zur Pausenstärkung und der Mittelseen Wasserfreizeit GmbH, die die Fläche für die Spiele zur Verfügung gestellt haben.