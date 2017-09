Bundestagswahl 2017

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Leipzig ist in zwei Wahlkreise aufgeteilt. Der Norden ist Wahlkreis 152, der Süden - mit Grünau - ist Wahlkreis 153. Wenn Sie stimmberechtigt sind, können sie zwei Stimmen vergeben: Die Erststimme an einem Bewerber und die Zweitstimme an eine Landesliste.

In Grünau können Sie folgende Bewerber direkt wählen:

Dr. Thomas Feist (CDU)

Sören Pellmann (DIE LINKE)

Dr. Jens Katzek (SPD)

Siegbert Droese (AfD)

Monika Lazar (GRÜNE)

Friedrich Vosberg (FDP)

Ute Elisabeth Gabelmann (PIRATEN)

Karsten Kietz (FREIE WÄHLER)

Karsten Werner (BüSo)

Gudrun Kimmerle (MLPD)

Mathias Haschke (Die PARTEI)

Frank Roeder (Der Auserwählte)

Außerdem stehen in Sachsen folgende Landeslisten auf dem Wahlschein: