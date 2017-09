Leipzig

Die Volkshochschule Leipzig ist in Grünau in ihr Herbstsemester gestartet. Unter den 102 Kursen befinden sich bewährte Angebote wie Farb- und Typberatung, Kniggekurs, Schmuck gestalten, Bauchtanz, Gitarre, Hatha-Yoga, Pilates, Fasziengymnastik, Selbstschutz für Frauen und Mädchen, vielfältige Bewegungstechniken darunter ZUMBA®, Herz-Kreislauftraining, Bauch-Beine-Po-Workout, Latinofitness.

Auch die Sprachkurse (Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch) der verschiedenen Niveaus beginnen im September. In den meisten Kursen sind noch Plätze frei. Auch der »Club der Nachdenklichen« freut sich über Interessenten. Er trifft sich ab 13. September einmal monatlich um 15.45 Uhr im AWO-Seniorenbüro West in der Stuttgarter Allee.

Das Herbstprogramm hat auch einiges Neues zu bieten. Dazu gehört der Workshop Contract/ Release-Dance, einer Art des Modernen Tanzes am 24. September mit der Schwedin Melody Panosian- Saki, die unter anderem im Januar einen Kombikurs »Pilates und Zen-Meditation« anleitet. Am 24. Oktober können in einem Workshop im Caritas-Familienzentrum KAHA® und meditativer Tanz ausprobiert werden. Nach vielen Jahren kann man in Grünau wieder mit Qigong innere Kraft entwickeln und die Gesundheit verbessern.

Erweitert wurde vor allem der Bewegungsbereich. Zu unterschiedlichsten Tageszeiten und nun auch freitags werden Kurse wie Funktionales Training, ganzheitliche Kräftigung und Fitness, Bauch- Beine-Po-Kurse ab 50 Jahre sowie eine »Bauch-muss-weg«-Gymnastik (für alle ab 55) angeboten. Besonders beim Kochen und Zubereiten kann man sich inspirieren lassen: sei es bei Verarbeitungshinweisen auf der Wildfrüchte-Tour in den Schönauer Lachen, beim Gemüseschnitzen bei den Johannitern, beim Wintergemüse verarbeiten im JAV, bei der Kürbisküche oder dem Italienisch Kochen im Caritas-Familienzentrum.

Die VHS hat eine Anregung aus Grünau aufgegriffen und bietet nun auch vor Ort einen Arabisch-Kurs an (ab 18. Oktober), in dem neben der Sprache auch der Kulturraum kennen gelernt wird. Über unser Gesamtprogramm können Sie sich informieren: im Internet unter www.vhs-leipzig.de oder im Programmheft. Dieses liegt unter anderem im KOMMHaus, in den Bibliotheken, bei Thalia sowie im Stadtteilladen Grünau aus. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern und Ausprobieren.