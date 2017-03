Leipzig liest

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Das Programm in Grünau zur diesjährigen Buchmesse:

KRIMI-CAFÉ

24. März 2017 | 14 Uhr | Ort: Ev.-Luth. Pauluskirche, Alte Salzstraße 185

Lesung und Gespräch

Unterhaltsamer Krimi-Nachmittag mit Bettine Reichelt und Heike Köhler-Oswald. Bei Kaffee und Kuchen lesen unsere Autoren aus ihren neusten Krimis. Mitwirkende: Heike Köhler-Oswald, Bettine Reichelt

WEISST DU NOCH

24. März 2017 | 15–16 Uhr | Ort: Mütterzentrum Grünau, Potschkaustraße 50

Lesung

Eine außergewöhnliche Hommage an das Kind sein, an die einzigartigen Augenblicke, in denen man zum ersten Mal etwas bewusst sieht, riecht, fühlt, tut, erlebt, versteht – für Kinder und Erwachsene. Als Kind erlebt man alles zum ersten Mal und sieht ganz unverfälscht auf die Welt und die Dinge. Da wächst der Regenbogen direkt aus der Wiese und das taunasse Gras glänzt wie ein Meer aus Taschenlampen. Auf jedem Grashalm sitzt ein Diamant und macht den Maulwurf, der seinen Kopf aus dem Hügel steckt, ganz reich ... Zoran Drvenkar hat diesen Zauber aufs Schönste eingefangen – illustriert von der Jutta Bauer. Mitwirkende: Zoran Drvenkar

TIBERTANZ – EINE REISE NACH GOETHES WORTEN

25. März 2017 | 14 Uhr | Ort: Galeriecafé, Netzwerk älterer Frauen, Hermann-Meyer-Straße 38