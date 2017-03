In Grünau ganzjährig Einlochen

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Wer war nicht schon einmal an einem nasskalten Wochenende auf der Suche nach einer sportiven Freizeitgestaltung für die ganze Familie?

Geburtstagsangebot:

geeignet für Kinder ab 8 Jahre

- mindestens 5 Teilnehmer

- 1,5 h Badminton, Tennis, Squash oder Tischtennis

- ein alkoholfreies Getränk (0,3 l) und ein Essen nach Wahl

Kosten:

- Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr: 9,– EUR/pro Person

- Samstag, Sonntag, feiertags, 9 bis 22 Uhr: 12,– EUR/ pro Person

Die Möglichkeiten sind da leider sehr begrenzt, wenn man nicht in überfüllten Hallenbädern hocken oder zum xten Mal ins Bowlingcenter gehen möchte.

Eine tolle Alternative bietet seit mittlerweile vier Jahren das Sportcenter »Matchball« am Rande Grünaus, in der Lützner Straße: Indoor-Minigolf. Weit und breit übrigens die Einzige. »Die Idee« , so erinnert sich Inhaberin Antje Grothe »war eigentlich aus der Not heraus geboren. Ich hatte diesen relativ kleinen Raum zur Verfügung und brauchte eine Nutzungsmöglichkeit, die kein Personal erfordert. Dabei bin ich recht schnell aufs Minigolfen gestoßen.«

Als die innovative Geschäftsfrau dann auch noch feststellte, dass es solche Indoor-Anlagen im Raum Leipzig nirgends gibt, stand die Sache fest. Seither können große und kleine Golfer auf zehn Bahnen ihre Geschicklichkeit beweisen. Diese sind zwar ein wenig kleiner als ihre Freianlagen-Pendants, bieten dafür aber gerade für die Jüngeren schnellere Erfolgserlebnisse und sind für Ältere dennoch eine Herausforderung. »Das ist das Schöne am Minigolf« , findet Antje Grothe. »Es ist leicht zu lernen, kann gemeinsam gespielt werden und bietet für alle gleichermaßen Spaß.«



Indoor-Minigolfanlage

Für 4,50 Euro beziehungsweise ermäßigt 3,50 Euro und in Gruppen sogar nur 2,50 Euro pro Person, kann man im Matchball stundenlang einlochen, sich zwischendurch kostenlos am Kicker austoben und auch mal einen Blick auf die benachbarten Courts werfen.

Das Angebot ist auch Bestandteil eines besonderen Geburtstagspaketes, welches das Sportcenter-Team vor allem für jüngere Gäste geschnürt hat. Nach eineinhalb Stunden Badminton, Squash, Tischtennis oder Tennis – Essen und ein Getränk inklusive – kann die Party beim Golfen gediegen ausklingen. Natürlich ganzjährig und nur in Grünau.