»Kochen mit VIPs«

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

...so stand es am schwarzen Brett in der Küche des KiJu (Kinder- und Jugendtreff Leipzig-Grünau e.V.). Da von den vier eingeladenen Gästen die beiden Männer krankheitsbedingt das Bett hüten mussten, kamen am 30. Januar nur Sylvia Börner von der Volkshochschule und Evelin Müller vom KOMM e.V. in den KiJu.

Anlass war, dass an diese Einrichtung ein Teil der Gastronomieeinnahmen vom Schönauer Parkfest 2016 gespendet wurde, was auch an den Getränkeständen so angekündigt worden war. Das Geld ist zwar schon länger auf dem KiJu-Konto, aber so eine »richtige« Übergabe stand noch aus.



Kochen im KiJu

Also schnappten auch wir uns Brett und Messer, putzten und schnippelten das vom Leipziger Tafel e.V. gespendete Gemüse. Als alles für die Gemüsesuppe im Topf und der Hefeteig für die beiden Brote geknetet war, konnte nun auch – mit etwas Verspätung – dem KiJu einer der letzten 40 geklöppelten Jubiläumsbäume für engagierte Arbeit im Stadtteil Grünau überreicht werden. Denn hier wird Kindern und Jugendlichen seit Langem ein abwechslungsreiches Betätigungsangebot unterbreitet.

Geklöppelt? Darüber wollten die Jugendlichen nun Genaueres erfahren, aber so ganz fachgerecht waren unsere Erklärungen wohl nicht. Zwischenzeitlich kamen in die Küche immer mehr Jugendliche, die sich auf das Essen freuten.

Ehe jedoch alles fertig war, mussten wir wegen anderer Termine schon wieder das gastliche Haus verlassen. Aber das Essen hat bestimmt prima geschmeckt – bei so viel gemeinsamer Vorarbeit.