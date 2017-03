»Zäune sind allgemein keine Seltenheit«

Leipzig

Grün-As Stadtteilmagazin

Anfang Februar geriet Grünau deutschlandweit in die Negativschlagzeilen. Mal wieder, muss man leider sagen. Große Tageszeitungen in Berlin und Hamburg sowie verschiedene überregionale Medien berichteten, dass sich die Stadtteilbewohner aus Angst vor Flüchtlingen mit einem Zaun abgrenzen würden und das, obwohl diese noch nicht einmal eingetroffen wären.

In der höchst sensiblen Migrationsthematik – vor allem in Sachsen – ein gefundenes Fressen. Impliziert der Zaunbau doch eine gewisse Abneigung gegenüber Flüchtlingen, vor denen man sich und sein Eigentum schützen müsste. Tatsächlich entstand kurz vor dem geplanten Bezug der neuen Gemeinschaftsunterkunft für über 300 Geflüchtete in der Weißdornstraße eine Zaunanlage, die die Innenhöfe anliegender Wohnscheiben der Wohnungsgenossenschaft UNITAS umfriedet.

Die zeitliche Nähe zur Inbetriebnahme der Asylbewerberunterkunft sowie die immer wieder vorgebrachten Einwände einiger Anwohner gegen das Heim, lassen aufhorchen. Zumal auch von einem Brief an die Genossenschaft die Rede ist, deren Verfasser Konsequenzen androhen, sollte nichts unternommen werden. Was ist also dran an den Vorwürfen, die Grünauer würden sich abschotten wollen? »Grün-As« unterhielt sich mit UNITASVorstand Steffen Foede.



Einfach nur ein Zaun